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Мэр Стамбула начал давать показания

Sözçü TV: мэр Стамбула Имамоглу начал давать показания по делу о коррупции
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AP

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по делу о коррупции, начал давать показания. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Sözçü TV.

Главу города задержали 19 марта. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, центральные улицы Стамбула закрыли, а основные соцсети и мессенджеры заблокировали.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политолог Иван Стародубцев сообщил, что политическая обстановка в Турции после ареста Имамоглу накалена до предела. По его мнению, ситуация является беспрецедентной и взрывоопасной.

Ранее в Совете Европы высказались о задержании мэра Стамбула.

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