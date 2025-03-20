Врач назвал простые и эффективные способы справиться с болью в шее и спине

При работе, требующей длительного сидения за столом перед монитором компьютера, люди часто сталкиваются с болью в шее, напряжением и зажимами. На более позднем этапе к этому добавляется головная боль. Справиться с этой проблемой можно с помощью простых действий, рассказал врач восстановительной медицины Павел Очеретин Общественной Службе Новостей.

Лучше всего, по мнению врача, не запускать проблему и вовремя пересмотреть образ жизни – например, начать больше двигаться. Если работа сидячая, то лучше всего подложить под поясницу диванную подушку, которая не позволит сидеть с круглой спиной. Монитор компьютера следует расположить ниже уровня глаз.

«Пейте чистую воду: головной мозг должен быть достаточно промыт, он любит чистоту», — добавил врач. — «Через каждые два часа кабинетной работы или пребывания за рулем нужно растягивать скукоженные передние миофасциальные тракты — сгибатели. Помогут простые упражнения».

Специалист рассказал о двух самых эффективных упражнениях. При первом нужно встать с прямыми руками, завести их назад на уровень крестца, сцепить в «замок», а затем потянуть к полу. Должно появиться натяжение в области грудины, а подбородок поднимется. Нужно сделать медленный, глубокий вдох, а затем выдохнуть и расслабиться, повторив упражнение от трех до пяти раз.

При втором упражнении нужно подойти к дверному проему, согнуть руки в локтях, ладонями и предплечьями опереться на косяк. Затем нужно шагнуть вперед, после чего грудные мышцы натянутся. Так нужно постоять 30 секунд, после чего вернуться в исходное положение и повторить упражнение три-пять раз, объяснил врач. Он также призвал не замирать на несколько часов в сутулой позе с опущенным к груди подбородком, не использовать часто фиксирующие воротники, не закачивать сильно мышцы-разгибатели, так как это грозит грыжами и созданием двойных тисков для шеи.

Ранее у молодого россиянина с жалобами на онемение руки нашли огромный тромб в шее.