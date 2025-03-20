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Участие бизнеса назвали необходимым для успешной реализации федеральных проектов

Депутат Василькова: дефицит кадров в химической отрасли сократится на 90%
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Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Федеральный проект «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» позволит сократить дефицит кадров в химической области на 90% к 2030 году, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова в рамках планерного заседания VI международного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес».

По ее словам, реализация проекта также поможет создать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов и привлечь талантливые кадры.

«Работа над федеральным проектом велась в тесной связке с экспертным советом по развитию химической промышленности, Минпромторгом России и Минобрнауки России, что позволило учесть реальные запросы отрасли», — отметила Василькова.

Она добавила, что в рамках реализации проекта также создадут центр опережающей подготовки и переподготовки кадров, разработают современные образовательные программы и проведут масштабное обновление материально-технической базы.

Василькова подчеркнула, что для реализации проекта необходима помощь бизнеса и поддержка регионов.

«Федеральный проект — это не просто инструмент для решения актуальных вызовов, с которыми сталкивается отрасль сегодня, но и стратегическая инвестиция в долгосрочное технологическое лидерство России», — заключила она.

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