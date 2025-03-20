Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10:00 мск. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»‎, — сказано в сообщении.

Ограничения в российских аэропортах ввели утром 20 марта.

Этой ночью над регионами России уничтожили 132 украинских дрона, большая часть атак (54) пришлась на Саратовскую область. Во время атак беспилотников на Энгельс два детских сада и школа получили небольшие повреждения. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавшие также отсутствуют, добавил он.

Бусаргин также писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельсская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash также сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.