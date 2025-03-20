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Пострадавшие на автомойке в Свердловской области девушки наблюдаются у психолога

Девушки, над которыми издевались на мойке, лечатся у психолога
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Freepik

Девушкам, над которыми издевались на мойке в Каменске-Уральском, после событий понадобилась помощь психолога. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на их адвоката Наталью Дронову.

Как рассказала защитница, на данный момент девушки проходят по делу как свидетели, несмотря на то, что они подробно рассказали обо всем, что происходило на мойке. Жалобы уже направлены в прокуратуру.

При этом сами ее подзащитные боятся за свою судьбу.

«Девочки узнают все больше и больше об этой банде и боятся выходить на улицу. Сейчас они проходят курс лечения у психолога», – поделилась Дронова.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском зимой. По версии следствия, девушек вывезли на автомойку, где засовывали шланг в рот и били. По данным пабликов, причиной стал отказ одной из пострадавших встречаться с обидчиком.

Позже задержали двоих предполагаемых фигурантов инцидента. Известно, что видео с издевательством над девушками полиции показал их знакомый. После того, как он продемонстрировал кадры правоохранителям, компания его якобы избила.

Ранее омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил, что готов помочь пострадавшим студенткам.

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