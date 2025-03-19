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Россиянам объяснили, о чем говорит страх невыключенного утюга

Психолог Габерштейн: страх невыключенного утюга говорит о повышенной тревожности
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Depositphotos

Страх невыключенного дома утюга или другой бытовой техники говорит о повышенной тревожности. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог Юлия Габерштейн. У данного состояния, по ее словам, могут быть разные симптомы, в том числе обсессивно-компульсивное расстройство.

«Это когда у человека есть навязчивые мысли, страхи, и для того, чтобы их как-то снизить, он начинает делать повторяющиеся действия, например, фотографировать электроприборы. В таких ситуациях, конечно, лучше обратиться к специалисту», — сказала специалист.

Она привела результаты исследований биофизиков, согласно которым, мозг начинает тревожиться из-за недостатка серотонина. Однако, по одному симптому — повторяющимся действиям — поставить точный диагноз нельзя. Необходимо анализировать совокупность признаков поведения, отметила Габерштейн.

До этого сообщалось, что уровень тревожности у россиян показывает постепенное снижение с начала 2025 года.

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с 26 января по 2 марта показатель тревожности уменьшился на восемь процентных пунктов, с 44 до 36%. До этого уровень беспокойства в 33% был зафиксирован 28 июля 2024 года. С тех пор этот показатель составлял 40-45%.

Ранее стало известно, какие люди защищены от тревожности.

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