Названы практичны альтернативы обувным полкам в квартире

Встроенные шкафы с отделениями для обуви могут стать более практичной альтернативой обувным полкам в квартире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, они будут гармонично вписываться в интерьер и позволят хранить обувь вместе с одеждой. Кроме того, можно хранить контейнеры с обувью под кроватью, чтобы оптимизировать пространство и защитить обувь от пыли и влаги. Еще один вариант — клейкие крючки, которые займут мало места.

«Это особенно полезно для небольших помещений: обувь можно разместить за дверью, на пустой стене или в неиспользуемых углах, распределяя ее по категориям для удобства», — уточнили в сообщении.

Исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самым популярным способом спасения от холода у россиян является теплая одежда – его отмечают 56,8%. Чаще всего россияне предпочитают надевать несколько слоев одежды (37,2%) или шерстяные вещи (28,1%). Интересно, что термобелье как способ утепления выбирают носить 16,6%.

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