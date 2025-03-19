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Правительство РФ продлило отстрочку начисления повышенных пеней

Кабмин РФ продлил отстрочку начисления повышенных пеней до конца 2026 года
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Alexander Legky/Global Look Press

Правительство РФ продлило отстрочку начисления повышенных пеней за несвоевременную уплату коммунальных платежей до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Подчеркивается, что решение о продлении было принято без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. При расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, которая действовала до конца февраля 2022 года. Обычно размер пени определяется с учетом ключевой ставки Центробанка на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сейчас размер ключевой ставки составляет 21%.

До этого сообщалось, что в 2025 году коммунальные платежи в России могут вырасти на 30%. Резкий рост платежей за коммуналку связан с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

Ранее Потанин призвал сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

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