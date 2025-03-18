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В Ревде мужчина выстрелил в голову прохожему

В Свердловской области задержали мужчину, выстрелившего в голову прохожему
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СУ СК России по Свердловской области

В Ревде сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прохожего, злоумышленник без причины выстрелил мужчине в голову. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошел рано утром 8 марта возле одного из магазинов. Обвиняемый из самодельного устройства выстрелил в голову прохожему. Как полагает следствие, выстрел был произведен без какой-либо причины, поскольку до этого конфликтов у обвиняемого с потерпевшим не происходило.

Стрелявший скрылся с места происшествия, однако через несколько часов сам пришел в отдел полиции и выдал стреляющее устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу, ему может грозить длительный срок заключения. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что россиянин случайно выстрелил себе в нос из пневматики. 37-летний местный житель отправился на рыбалку. Он остановился на привал возле села Верхнеозерное и в какой-то момент случайно прострелил себе нос из пневматической винтовки. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее мужчина открыл стрельбу в частном детском саду в Новой Москве.

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