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Арендодатель раскрыл подробности погрома в арендованном подростками элитном коттедже

MSK1.ru: элитный коттедж в Мытищах арендовали и разгромили 20-летние
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Арендодатель элитного коттеджа в Мытищах, который разгромили молодые люди, в беседе с изданием MSK1.ru заявил, что не сдавал дом несовершеннолетним. Договор подписывал юноша, которому исполнилось 20 лет.

«Они не подростки. Это 20-летние люди. Мы сдали 20-летним дом. Мы не сдаем его детям. Составляем договор, нам присылают паспорт 20-летние люди. Людьми их, конечно, сложно назвать», — прокомментировал инцидент собеседник СМИ.

По его словам, гости напились и устроили несколько драк, испортили сигнализацию и имущество: сломали стулья и столы, справили нужду на мебель.

По информации издания, компания молодежи сняла дом в ночь на 15 марта. Вечеринка вышла из-под контроля, и по выезду из коттеджа гости получили счет на сотни тысяч рублей. Общий ущерб владелец оценил в 585 тысяч рублей. Часть денег гости уже вернули.

Ранее в Иркутской области подростки устроили пожар в частном доме и сожгли его дотла.

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