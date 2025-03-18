В Перми женщина сломала пенсионерке череп молотком из-за 2 тыс. рублей

В Перми пенсионерка не выжила после нападения женщины с молотком

В Перми неизвестная ворвалась к пенсионерке в квартиру и избила молотком. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Карбышева. По данным местных СМИ, нападавшая требовала у 71-летней женщины деньги, но получила только две тысячи рублей и скрылась.

Пострадавшую госпитализировали с переломом черепа, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. В реанимации медики оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Сообщается, что женщина с молотком была в маске и солнцезащитных очках, но официально эта информация еще не подтверждена.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Орловской области вечер пары закончился избиением молотком. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого один из участников схватился за молоток. В ссоре они били им друг друга по очереди, приехавшие на место медики спасти пару не смогли.

Ранее в Курской области мужчина чуть не избил соседа молотком и украл аккумулятор.