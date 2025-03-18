Глава административного суда Киева остался без работы

Главу ликвидированного в 2022 году окружного административного суда Киева Павла Вовка уволили за совершение дисциплинарного проступка. Об этом сообщает Высший совет правосудия (ВСП) Украины в своем Telegram-канале.

«18 марта 2025 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Вовка Павла Вячеславовича с должности судьи Окружного административного суда города Киева», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:18 по московскому времени.

Вовка привлекут к дисциплинарной ответственности, добавили в ВСП.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оценил подписание закона о ликвидации окружного административного суда Киева как завершение истории со скандальным судом. Он отмечал, что история реформ на Украине продолжается даже во время военных действий.

Соответствующий законопроект был внесен в Раду еще в 2021 году. Предлагалось учредить новый суд — Киевский городской окружной админсуд. Инициативы по ликвидации ОАСК пошли после многочисленных скандалов: глава суда Павел Вовк и другие судьи на основании тайных аудиозаписей были заподозрены киевскими властями якобы в создании преступной организации и захвате власти.

Госдепартамент США вводил санкции против Павла Вовка и двух его «ближайших» членов семьи за «вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы».

Ранее Зеленский уволил своего представителя в Крыму.