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Серфингисты заболели из-за загадочной пены на побережье Австралии

9news: более 100 серфингистов пострадали из-за пены на пляжах Австралии
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Australia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/Global Look Press

Более 100 серфингистов пострадали из-за загадочной пены на пляжах Австралии, сообщает телеканал 9news.

Отмечается, что серфингисты и отдыхающие на пляжах Уэйтпинга и Парсонс пожаловались на зуд в глазах, ухудшение зрения, кашель и затрудненное дыхание. Все эти симптомы похожи на симптомы, напоминающие аллергическую реакцию.

«На пляже было много желтой пены и темно-зеленые полосы прилива. А потом в воскресенье, собирая образцы воды, я заметил множество разных видов падших рыб, в том числе несколько морских драконов», — поделился серфингист Энтони Роуланд.

Как сообщил представитель Управления по охране окружающей среды (EPA) Австралии, причиной образования пены могло стать цветение водорослей, вызванное теплой погодой, высокой температурой воды и отсутствием ветра.

До этого издание The Sun сообщало, что на пляже города Борнмут в Великобритании обнаружили таинственное, пахнущее белое вещество.

Ранее в необычных шарах на пляжах Австралии нашли кишечную палочку.

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