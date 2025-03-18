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Глава Башкирии рассказал о работе психологов с матерью сгоревших детей

Глава Башкирии Хабиров: с матерью сгоревших пятерых детей работают психологи
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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале, что с матерью пятерых детей, погибших при пожаре в многоквартирном доме в Давлекановском районе Башкирии, работают психологи.

«С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким», — поделился Хабиров.

Он добавил, что в причинах пожара в настоящее время разбираются сотрудники экстренных служб.

В ночь на вторник, 18 марта, в селе Вперед Давлекановского района республики Башкортостан произошел трагический пожар в одном из жилых домов. Очаг возгорания был зафиксирован в квартире на втором этаже двухэтажного дома по улице Центральной. По предварительным данным, причиной пожара мог стать натяжной потолок, который начал гореть в жилом помещении.

Спасатели обнаружили в квартире тела пяти малолетних детей — 7-летней девочки, двух 5-летних девочек-близнецов, двух 3-летних мальчиков-близнецов, а также 33-летнего мужчины. Во время трагедии мать была на работе, а с детьми находился сожитель.

Ранее в македонском городе Кочани на дискотеке произошел пожар.

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