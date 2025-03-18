Окаменелости возрастом 380 миллионов лет выбросили на свалку в США

В США подали в суд на вуз за выброс на свалку окаменелостей возрастом 380 млн лет

Американский профессор подал в суд на университет Нью-Джерси из-за того, что в связи с халатностью учебного заведения окаменелости возрастом 380 миллионов лет оказались на свалке. Об этом сообщил NBC News.

Согласно гражданскому иску, поданному на прошлой неделе в Высший суд округа Пассейик, Мартин Беккер, профессор наук об окружающей среде и палеонтолог из Университета Уильяма Патерсона, планировал совместно с коллегой написать монографию, посвященную его коллекции окаменелостей морских беспозвоночных девонского периода.

18 июня Беккер упаковал около 200 окаменелостей в 19 отдельных коробок, чтобы отправить коллекцию своему коллеге во Флориду. В тот же день они были доставлены в почтовое отделение университета и переданы руководителю почтового отделения Рэймонду Буну.

Специализирующаяся на доставке компания UPS забрала посылки, однако коллеги профессора через несколько дней сообщили ему, что окаменелости так и не были доставлены.

20 сентября Бун заявил Беккеру, что посылки, возможно, находятся в отделе по борьбе с мошенничеством UPS. Ученый связался с транспортной компанией, где ему сообщили, что Университет Уильяма Патерсона не оплатил необходимые счета. В результате заказ университета был аннулирован.

«Наш клиент узнал, что посылки были выброшены на неустановленную свалку где-то в Нэшвилле, штат Теннесси, или его окрестностях», — говорится в иске.

Беккер потребовал возмещения неуказанного ущерба за коллекцию, а также медицинских расходов за эмоциональный стресс.

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