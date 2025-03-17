Россиянин поссорился с избранницей и отправил ее детям порно

В Татарстане мужчина поссорился с избранницей и отправил ее детям порно

В Татарстане мужчину будут судить после того, как он отправил детям порно. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина поссорился со своей сожительницей и после этого отправил ее детям видеозаписи с порно в одном из мессенджеров. Несовершеннолетние рассказали об этом матери — женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвинили в распространении порнографических материалов и других преступлениях. В данный момент материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Башкирии учитель случайно показал семиклассникам порно после презентации. По словам главы администрации школы, у мужчины большой стаж работы, такой инцидент произошел впервые. Директор уже поговорила с учениками и родителями, планирует обсудить ситуацию и с педагогом.

Ранее был создан тест, выявляющий порнозависимость с точностью 98%.