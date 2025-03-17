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Раскрыты причины, по которым россияне начали массово скупать антидепрессанты

Психолог Чернякова: весна повлияла на резкий рост продаж антидепрессантов в РФ
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Shutterstock

В России выросли продажи антидепрессантов – только за первые два месяца этого года жители приобрели 3,2 млн упаковок препаратов. Это связано как с повысившимся уровнем стресса, так и с изменением подходов в медицинской практике, считает клинический психолог Татьяна Чернякова. Немаловажным фактором она в беседе с НСН назвала также наступление весны, традиционно обостряющее психологические проблемы.

Сегодня врачи, в том числе неврологи, гастроэнтерологи, вместо устаревших растительных или седативных средств назначают антидепрессанты, эффективность которых доказана в лечении не только депрессии, но и хронических болевых синдромов. При этом люди стали чаще обращаться за помощью, что имеет свои «побочные эффекты» в виде гипердиагностики, отметила врач.

«Нельзя не упомянуть удивительно нестабильное время, в котором мы живем. Люди меньше чем за десятилетие пережили столько стрессоров, что будет неудивительно, если через пару десятков лет наши потомки обнаружат трансгенерационную травму – травма, которая передается через поколения», — подчеркнула Чернякова.

Напрямую на рост психических расстройств влияет также весна, обостряющая многие заболевания, в том числе такие, как депрессия, биполярное аффективное расстройство, шизофрения, добавила специалист. Она объяснила это тем, что в это время происходят скачки солнечной активности, смена биоритмов и гормональная перестройка. Причем чаще с тревожными и депрессивными расстройствами сталкиваются женщины, что связано как с гормональными перепадами, так и с социальной составляющей – часто они берут на себя ответственность за все – работу, семью, быт, воспитание детей, заключила психолог.

Напомним, в России в январе объем продаж антидепрессантов увеличился относительно аналогичного месяца 2024 года на 21%, выяснили специалисты. В денежном выражении продажи выросли на 36%.

Ранее психиатр опроверг миф о привыкании к антидепрессантам.

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