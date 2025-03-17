Стало известно, сколько зараженных инфекцией в уральском лицее остаются в больницах

Минздрав: семь зараженных инфекцией в лицее на Урале остаются в больницах

Семь человек, госпитализированных после массового заболевания кишечной инфекцией в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) при Уральском федеральном университете, продолжают лечение в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области.

«Всего семь человек находятся на стационарном лечении, их состояние удовлетворительное»‎, — сказали агентству в ведомстве.

13 марта издание «‎КП-Екатеринбург» сообщало, что число отравившихся выросло до 47, однако официальные источники это не подтвердили.

После массового отравления возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщили 12 марта в минздраве Свердловской области, 27 студентов почувствовали себя плохо, некоторые из них пожаловались на проблемы с желудком.

Позже количество пострадавших увеличилось до 31 человека, среди них один взрослый, госпитализировали 28 человек. Известно, что все они ели в местной столовой. Заведение перевели на дистанционный формат обучения на две с половиной недели.

Ранее в Подмосковье шесть школьников попали в больницу, попробовав еду из тренда в TikTok.