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На Кубани родители ответят за проделки 17-летнего сына на купленном им авто

В Анапе 17-летний лихач на ходу выпрыгнул из авто без номеров, убегая от полиции

В Анапе полиция задержала 17-летнего местного жителя за ДТП. Юноша пытался скрыться от патрульной машины, но его поймали. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

По словам правоохранителей, патрулируя улицы, они обратили внимание на ВАЗ 2101, который передвигался без регистрационного знака спереди. За рулем сидел, по виду, несовершеннолетний водитель. Полицейские дали команду, чтобы молодой человек остановился, но тот проигнорировал требование инспекторов.

«В ходе преследования несовершеннолетний, управляя автомобилем, снес шлагбаум, выпрыгнул из-за руля и допустил столкновение с припаркованным автомобилем Тойота», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На нарушителя, которым оказался 17-летний юноша, составили пять административных протоколов. Машину он приобрел на свои средства. Она изъята и помещена на спецстоянку.

Причиненный действиями нарушителя ущерб предстоит возместить его родителям.

Ранее в Омской области юноша за рулем авто отчима спровоцировал погоню со стрельбой, она попала на видео.

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