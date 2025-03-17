Россиянка лечилась по совету подруги и вырастила опухоль

В Нижнем Новгороде женщина лечилась по совету подруги и вырастила опухоль

Россиянка пыталась лечиться по совету подруги, что привело к неожиданным и неприятным последствиям. Об этом рассказали на кафедре кожных и венерических болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) со ссылкой на сотрудника кафедры, поделившегося случаем из медицинской практики.

По словам 72-летней женщины, она много лет жила с небольшим образованием на спине. Оно не изменяло размера и формы, пока женщина по совету подруги не занялась самолечением. Соседка по даче, изучив спину пациентки, «диагностировала» ей папиллому и посоветовала популярное средство для ее выведения.

«Вдохновленная перспективой быстрого избавления от многолетнего «спутника», приобрела рекомендованное средство и приступила к самолечению. Результат оказался прямо противоположным ожидаемому. Образование, которое десятилетиями вело себя «прилично», отреагировало на химическое воздействие бурным ростом», — рассказали специалисты ПИМУ.

Женщина отметила, что новообразование не только существенно увеличилось, но и стало источать неприятный запах. После этого она обратилась за помощью к врачу.

«При осмотре было обнаружено травмированное образование размером более 5 см с признаками воспаления, мацерации и вторичного инфицирования», — отметили в пресс-службе.

Медик удалил образование, гистология показала, что оно оказалось доброкачественным.

Ранее житель Приморья 20 лет ходил с опухолью и надеялся, что она исчезнет сама.