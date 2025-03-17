«Облил бензином и поджег»: полиция раскрыла преступление 23-летней давности

Ставрополец 23 года скрывался от следствия и жил по поддельным документам

В Ставропольском крае правоохранительные органы задержали 50-летнего подозреваемого в преступлении, совершенном 23 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Инцидент с участием задержанного произошел 22 июля 2001 года в Долиновке Новоселицкого округа. Мужчина из хулиганских побуждений облил бензином 17-летнего молодого человека и поджег. В результате случившегося юноша выжил, но получил ожоги второй и третьей степени.

Преступник скрылся и уехал в Грузию, где жил по поддельным документам. В ноябре 2024 года нарушитель пересек границу в районе Республики Южная Осетия, где правоохранители смогли установить его настоящую личность благодаря сверке отпечатков пальцев.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в покушении на расправу с особой жестокостью. Правоохранители собирают доказательства причастности обвиняемого к преступлению.

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