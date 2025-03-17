Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Облил бензином и поджег»: полиция раскрыла преступление 23-летней давности

Ставрополец 23 года скрывался от следствия и жил по поддельным документам
close
РИА Новости

В Ставропольском крае правоохранительные органы задержали 50-летнего подозреваемого в преступлении, совершенном 23 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Инцидент с участием задержанного произошел 22 июля 2001 года в Долиновке Новоселицкого округа. Мужчина из хулиганских побуждений облил бензином 17-летнего молодого человека и поджег. В результате случившегося юноша выжил, но получил ожоги второй и третьей степени.

Преступник скрылся и уехал в Грузию, где жил по поддельным документам. В ноябре 2024 года нарушитель пересек границу в районе Республики Южная Осетия, где правоохранители смогли установить его настоящую личность благодаря сверке отпечатков пальцев.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в покушении на расправу с особой жестокостью. Правоохранители собирают доказательства причастности обвиняемого к преступлению.

Ранее в Калужской области мужчина поджег мать из-за денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами