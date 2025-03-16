Петербурженка похитила у знакомой электросамокат, угрожая ножом

В Петербурге девушка похитила у своей знакомой из квартиры электросамокат. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на Дунайском проспекте. В ночь на 15 марта 32-летняя женщина позвонила в службу «112» и рассказала, что ее знакомая, угрожая ножом, украла из жилища электросамокат. Ущерб, нанесенный петербурженке, оценили в 26 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемую. У предполагаемой злоумышленницы изъяли похищенное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Отмечается, что подозреваемую ранее неоднократно судили за кражи. Последний раз она освободилась из колонии-поселения около года назад.

Ранее россиянин избил соседку из-за кражи канистры с маслом.