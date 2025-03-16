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Украинского националиста Ганула неоднократно освобождали от ответственности

РИА Новости: украинские суды пять раз освобождали Ганула от ответственности
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demian.ganul/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суды на Украине не менее пяти раз освобождали от ответственности националиста Демьяна Ганула, известного по участию в поджоге Дома профсоюзов в городе Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из судебных реестров.

По информации журналистов, в апреле 2019 года и в июне 2023 года мужчине должны были назначить наказание за хулиганство. Но суды приняли решение о прекращении уголовного преследования.

В январе 2019 года Ганула не стали привлекать к ответственности за нападение на сотрудника правоохранительных органов, а в январе 2024 года — за наезд на велосипедиста. У пострадавшего диагностировали травмы средней степени тяжести. Тем не менее суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении спровоцировавшего ДТП националиста, по причине «примирения сторон».

Еще один раз участник поджога Дома профсоюзов в Одессе избежал наказания в январе 2025 года. Тогда суд постановил прекратить уголовное преследование Ганула по статье о вандализме, объяснив свое решение «истечением срока давности».

14 марта на людной улице в Одессе было совершено нападение на Демьяна Ганула. Неизвестный, имевший при себе огнестрельное оружие, расправился над националистом и скрылся с места преступления. Как рассказали в Службе безопасности Украины, подозреваемым стал 46-летний дезертир из рядов армии страны.

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По одной из них, мотивом для нападения могла послужить помощь Ганула при задержании уклонистов от мобилизации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал нападение на Демьяна Ганула.

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