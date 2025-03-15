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Бывшего вице-председателя одного из крупнейших банков Китая обвинили в коррупции

Бывшего вице-председателя Сельскохозяйственного банка Китая обвинили в коррупции
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David J. Phillip/AP

Бывшему вице-председателю Сельскохозяйственного банка Китая Лоу Вэньлуну предъявлены обвинения в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховную народную прокуратуру КНР.

В сообщении говорится, что прокуратура города Цюаньчжоу направила в местный суд дело о взяточничестве в особо крупном размере. Обвинение утверждает, что Лоу Вэньлун злоупотреблял своим служебным положением для личной выгоды, получая значительные финансовые и материальные ценности от третьих лиц.

Отмечается, что в ноябре 2024 года Лоу Вэньлун был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) по результатам расследования Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Расследование выявило многочисленные нарушения, включая участие в сомнительных мероприятиях, неправомерные действия при кадровых назначениях, получение незаконных подарков и злоупотребление должностными полномочиями для заключения выгодных контрактов.

До этого в Китае 52-летнюю чиновницу Чжун Ян приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней. На посту губернатора она завела романы с 58 подчиненными, а также получала взятки от предпринимателей.

Ранее китайского пропагандиста арестовали по делу о взяточничестве.

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