Бывшего вице-председателя одного из крупнейших банков Китая обвинили в коррупции

Бывшему вице-председателю Сельскохозяйственного банка Китая Лоу Вэньлуну предъявлены обвинения в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховную народную прокуратуру КНР.

В сообщении говорится, что прокуратура города Цюаньчжоу направила в местный суд дело о взяточничестве в особо крупном размере. Обвинение утверждает, что Лоу Вэньлун злоупотреблял своим служебным положением для личной выгоды, получая значительные финансовые и материальные ценности от третьих лиц.

Отмечается, что в ноябре 2024 года Лоу Вэньлун был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) по результатам расследования Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Расследование выявило многочисленные нарушения, включая участие в сомнительных мероприятиях, неправомерные действия при кадровых назначениях, получение незаконных подарков и злоупотребление должностными полномочиями для заключения выгодных контрактов.

До этого в Китае 52-летнюю чиновницу Чжун Ян приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней. На посту губернатора она завела романы с 58 подчиненными, а также получала взятки от предпринимателей.

Ранее китайского пропагандиста арестовали по делу о взяточничестве.