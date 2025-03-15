Москвичей предупредили о снеге и ночном морозе на выходных

Снег, мокрый снег и температура до -7°C ночью ожидаются в Москве и области в воскресенье, 16 марта. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем в течение выходных показатель будет варьироваться от +3°C до +7°C. В субботу днем в столице ожидается +3-5°C, будет облачно и местами выпадет небольшой снег. Однако в воскресенье будет меньше облаков, поэтому температура ночью может упасть до -4°C в центре Москвы, а в спальных районах местами похолодает до -5°C. По области температура может опуститься до -7°C.

«Казалось бы, ух какое понижение, но температура в субботу будет на 1-2 градуса выше нормы, такая же ситуация и в воскресенье», — обратил внимание синоптик.

Вильфанд уточнил, в воскресенье воздух некоторое время будет перемещаться с юго-запада, поэтому после полудня будут прояснения и появится солнце. Днем в воскресенье значения в столице составят +5-7°C.

До этого Вильфанд рассказал, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах РФ.

Ранее синоптик предупредил о сложной погоде в северо-западной части РФ.