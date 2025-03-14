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Врач перечислил главные меры защиты от гепатита С

Врач Холдин: гепатит С передается через кровь и незащищенный половой акт
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Гепатит С — это тяжелое заболевание, поражающее печень. В группу риска входят наркозависимые, поскольку вирус передается через кровь. Об этом сообщил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1».

Второй способ заражения — незащищенный половой акт, отметил специалист.

«Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо, во-первых, отказаться от употребления наркотиков, а во-вторых, ответственно относиться к выбору полового партнера», — сказал Холдин.

Он также напомнил, что люди с наркотической зависимостью входят в группу риска по заболеваемости ВИЧ.

До этого Холдин объяснил, как оградить подростка от вредных привычек.

По его словам, дети начинают пробовать сигареты и спиртные напитки, начиная с 11-13 лет, поэтому основы здорового образа жизни важно заложить в сознание ребенка до наступления подросткового периода.

С самых ранних лет необходимо показывать ребенку личный пример. Если в доме не курят и не пьют, дети усваивают это в качестве нормы, добавил врач.

Ранее эксперт рассказал, как алкоголь влияет на мужчин.

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