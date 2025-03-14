Москвичей призвали не выходить из дома во время шторма

Спасатель Алешкин: во время шторма не стоит выходить на улицу

Шторм лучше переждать в помещении, а не на улице, поскольку на открытом пространстве можно получить травму от летящих или падающих предметов. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил основатель школы выживания в дикой природе «Волчица», эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.

«Если у вас в доме обычные стеклянные окна, то отходите от них подальше, потому что основная проблема — падение деревьев, металлических конструкций, шифера с крыши. Это все может влететь в окно и осколком повредить кожу», — сказал специалист.

Автомобилистам он посоветовал парковать машины вдали от деревьев — лучше в закрытых дворах. Если шторм застал на улице, ни в коем случае нельзя пользоваться мобильным телефоном и тем более надевать наушники. Вместо этого лучше зайти в ближайший магазин и переждать непогоду, добавил Алешкин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 14 марта в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 22 м/с.

На следующей неделе, по словам метеоролога, Москву накроет похолодание со снегом. Первые после потепления заморозки ожидаются уже в эти выходные, прогнозируется -5...-6°C по области и до -3°C в столице. Начало недели также будет холодным, в понедельник пройдет снег, но к 20 марта снова потеплеет.

Ранее МЧС России обратилось с призывом к москвичам.