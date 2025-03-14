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На Украине опровергли задержание убийцы Ганула и заявили, что его все еще ищут

Полиция Украины: убийца неонациста Ганула все еще разыскивается
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Telegram-канал Политика Страны

В Одессе продолжается операция по поиску и поимке мужчины, убившего неонациста Демьяна Ганула. Об этом сообщила украинская национальная полиция в своем Telegram-канале.

По данным силовиков, Ганула ликвидировал 52-летний Сергей Кочу. Уточняется, что в январе он оформил загранпаспорт.

Информация украинских СМИ о том, что киллер якобы сам сдался полиции, опровергается.

Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, как мужчина подходит к лежащему на земле мужчине и стреляет в упор ему в голову, а в это время рядом стоят двое человек. Пострадавший скончался на месте.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Накануне ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь.

ЕСПЧ указал, что власти Украины тогда не предприняли всех необходимых мер для предотвращения насилия, его прекращения после начала и организации своевременной помощи пострадавшим.

Ранее Рогов назвал последствия для Украины из-за решения ЕСПЧ по трагедии в Одессе.

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