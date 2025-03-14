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Появилось видео с места убийства организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

Полиция Одесской области показала видео с места убийства Демьяна Ганула

Опубликована видеозапись с места убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула. Кадрами поделилась полиция Одесской области.

В Одессе 14 марта было совершено убийство Демьяна Ганула, одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. По словам очевидцев, неизвестный два раза выстрелил в Ганула на улице. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, стрелок скрылся с места преступления.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов. Против него было возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошло столкновение между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Потасовка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о бессилии Совета Европы во время трагедии в Одессе.

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