Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе находился в розыске РФ

РИА Новости: украинского националиста Ганула разыскивали в РФ с июня 2023 года

Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул находился в розыске в России по уголовному делу с июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, 21 июня 2023 года украинский националист был объявлен в розыск по России, а 18 марта 2024 года – в международный розыск.

14 марта стало известно, что Ганула ликвидировали в Одессе. По словам очевидцев, неизвестный два раза выстрелил в мужчину на улице. После того как он перестал подавать признаки жизни, стрелок скрылся с места.

В сентябре 2024 года активисты националистических взглядов, возглавляемые Ганулом, попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе.

Он заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Ранее Украину признали виновной в бездействии при пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.