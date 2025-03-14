Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 12:36 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились в 9:57 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром 14 марта в московском аэропорту Внуково и калужском аэропорту Грабцево также ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Первая воздушная гавань приостановила работу в 6:13 мск, а вторая — в 5:25 мск. В 7:27 мск оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были уничтожены четыре украинских беспилотника. Обломки сбитых дронов упали на землю, на места выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее фрагменты сбитого беспилотника рухнули на частный дом в Новой Москве.