Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«В 12:36 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения вводились в 9:57 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Рано утром 14 марта в московском аэропорту Внуково и калужском аэропорту Грабцево также ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Первая воздушная гавань приостановила работу в 6:13 мск, а вторая — в 5:25 мск. В 7:27 мск оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были уничтожены четыре украинских беспилотника. Обломки сбитых дронов упали на землю, на места выезжали сотрудники оперативных служб.
Ранее фрагменты сбитого беспилотника рухнули на частный дом в Новой Москве.