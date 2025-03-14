Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: аэропорт Саратова снял ограничения на прием и отправку рейсов

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Саратова (Гагарин) в полном объеме с 12:00 мск. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 12:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Период их действия составил порядка часа.

Накануне в аэропорту Саратова также были введены ограничения в работе. Кореняко подчеркнул, что главной задачей остается надежность воздушных перевозок, поэтому экипажи, диспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее достижения.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аэропорт в Нижнем Новгороде приостановил прием и отправку самолетов.