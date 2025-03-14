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В Татарстане мужчина решил заменить счетчик и лишился 9 млн рублей

В Татарстане мужчина лишился 9 млн рублей из-за предложения поменять счетчик
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Житель Набережных Челнов лишился сбережений из-за аферистов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники предложили 60-летнему мужчине записаться на бесплатную замену счетчиков, для этого он должен был продиктовать код из сообщения.

Позже с ним связались и заявили, что личный кабинет на «Госуслугах» взломан и с его счетов неизвестные уже пытались снять 980 тысяч рублей. Пострадавший поверил звонившему и стал следовать инструкциям.

«Он в течении недели обналичил свои сбережения со всех счетов. Большую часть заявитель передал курьерам, остальное – перевел на счета мошенников», – сообщается в публикации.

Всего мужчина отдал аферистам 9,2 миллиона рублей. После того, как мошенники перестали выходить на связь, пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека из Казани, который, предположительно, работал курьером аферистов. Он сознался в содеянном, на данный момент он находится под стражей.

Ранее в Москве 18-летняя девушка вскрыла сейф родителей и отдала все деньги мошенникам.

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