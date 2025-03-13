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Названа дата предварительного слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

ТАСС: Мосгорсуд 17 марта приступит к слушанию дела Тимура Иванова
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Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд 17 марта проведет предварительные слушания по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что слушание назначено на 10 утра. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Как сообщил собеседник агентства, по итогам заседания будет окончательно принято решение о формате рассмотрения материалов дела.

5 марта Мосгорсуд признал законным передачу ему из районного суда и рассмотрение в закрытом режиме дела Иванова и Филатова.

Тимура Иванова, курировавшего в российском Минобороны военно-строительный сектор, задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

Ранее суд оставил в СИЗО бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову.

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