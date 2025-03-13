В Курганской колонии нашли «подводное» убежище

В курганской колонии обнаружили убежище, затопленное 40 лет назад

В курганской исправительной колонии №2 обнаружили убежище, затопленное почти 40 лет назад, — руководству колонии приказали осушить помещение. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В колонии на Просвете проверка обнаружила нарушения в защитном сооружении на 300 человек. Находящееся в подвале помещение наполовину затоплено водой, причем в таком состоянии оно стоит более 37 лет», — сообщает издание.

Информация о том, что защитное сооружение десятилетия стоит затопленным, получила подтверждения из судебных документов — против руководства колонии и УФСИН был подан административный иск прокуратуры.

Также в 2022 году Арбитражный суд уже штрафовал руководство колонии на 20 тысяч рублей по аналогичному иску, за несоблюдение правил содержания убежища. Несмотря на поданные апелляционные жалобы о том, что убежище невозможно использовать как защитное сооружение, суд признал, что с учета помещение снято не было.

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