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В Благовещенске арестовали владельца хостела, в котором произошел пожар

Мэр Благовещенска сообщил об аресте владельца хостела, где произошел пожар

В Благовещенске арестован собственник помещения, в котором произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Олег Имамеев.

По его словам, к трагедии, скорее всего, привели безответственность и желание арестованного незаконно заработать. Глава города подчеркнул, что о создании хостела в помещении, не предназначенном для жилья, не было известно ни надзорным органам, ни полиции. Ранее в этом здании располагалась столовая спичечной фабрики.

Имамеев указал, что предварительной причиной пожара является аварийная работа электрооборудования. Пожарной сигнализации в комнатах, где проживали люди, не было.

Мэр дал поручение обследовать все складские помещения, торговые и оптовые базы, промышленные зоны, строительные площадки города с целью выявить незаконное проживание там людей.

13 марта сообщалось, что по факту пожара в хостеле в Благовещенске, при котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Благовещенске произошел крупный пожар на тысячу «квадратов».

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