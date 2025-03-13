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Адвокат рассказала о новом порядке выдачи свидетельства о праве на наследство

Адвокат заявила об изменении порядка выдачи свидетельства о праве на наследство
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Depositphotos

Нотариусы с февраля обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Раньше наследникам приходилось самостоятельно собирать, искать и направлять нотариусу все необходимые документы. Согласно новым правилам, нотариус запрашивает подтверждение факта ухода из жизни наследодателя и родство с ним наследников с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Проверка сведений не требуется в случае, если нотариусу представлены документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств и соответствующие требованиям местного законодательства.

По мнению Овцыновой, нововведение снижает риски мошенничества с использованием поддельных документов. Автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, добавила адвокат.

В феврале нотариус Илья Радченко сообщал, что наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет или их не нашлось.

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