Скидки на маркетплейсах ускоряют инфляцию в России, заявил экономист

Расстановка сил на российском рынке интернет-торговли такова, что долю в 80% на нем занимают всего две цифровые платформы — Wildberries и Ozon. Став фактической дуополией, они стремятся «выйти» из этого тесного для каждой из них статуса и быть единоличными лидерами. Это позволит тому, кто захватит наибольшую долю рынка, не просто увеличивать свой товарооборот, но и получать сверхприбыль, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер в области корпоративных коммуникаций.

«Для достижения этой цели платформы прибегают к так называемой стратегии «хищнического ценообразования». Чтобы максимизировать вероятность покупки товаров, маркетплейсы объявляют на них удивительно большие скидки — как за свой счет, так и за счет продавца. Нередко бывает так, что фактическая цена оказывается ниже себестоимости товара. С начала 2024 года уровень скидок на товары, представленные на отечественных маркетплейсах, вырос с 5 до 17%. Другими словами, каждый пятый товар на маркетплейсах продается в убыток. С учетом того, что покупки на маркетплейсах в 2024 году делали 66% россиян, или 95,5 млн человек, можно смело говорить о том, что маркетплейсы стимулируют более чем половину населения страны делать спонтанные покупки», — объяснил он.

По его словам, очевидно, что ситуация со скидками не может продолжаться вечно. Сейчас маркетплейсы вкладывают в них большую часть оборотных средств, но в какой-то момент им придется перестать это делать, оптимизируя собственные затраты для выхода на прибыльность, повышения рентабельности операционной деятельности. Через это проходит любая коммерческая организация, ведь владельцам нужна доходность от своих вложений.

«Сокращение «инвестиций» маркетплейсов в скидки с большой вероятностью приведет к значительному росту цен на площадках, падению спроса и продаж. Самостоятельно продавцы не смогут обеспечить тот уровень цен, который привык видеть покупатель. Может начаться цепочка банкротств поставщиков, ведь те, исходя из обеспеченного скидками объема продаж, уже построили свои производственные и логистические планы, заключили кон тракты с подрядчиками и задействовали человеческие ресурсы, которые могли бы быть направлены в другие сектора экономики. Без обеспечиваемых скидками объемов продаж поставщики просто не смогут выполнять свои обязательства», — констатировал эксперт.

В итоге такая ситуация может привести к раскручиванию инфляционной спирали.

«Другими словами, исчезновение скидок приведет к росту цен на товары; из-за падающих доходов наемные сотрудники производителей и розничной торговли будут просить повышения зарплат; издержки бизнеса вырастут. Пытаясь сохранить рентабельность и компенсировать рост зарплат для сохранения маржинальности бизнес снова вынужден поднимать цены. Не исключаю, что такое будущее ждет нас совсем скоро, если не начать постепенно охлаждать отрасль. Сделать это можно с помощью регулирования, проект которого уже существует», — отметил экономист.

Речь идет о законопроекте о платформенной экономике, который был внесен в правительство в конце февраля 2025 года. Одна из его статей как раз дает возможность продавцам запрещать маркетплейсам устанавливать скидки на их товары.

«Эта редакция, на мой взгляд, требует доработки. Чтобы предотвратить взрывной рост цен, нужно ограничить объем средств, которые маркетплейсы могут вкладывать в скидки. Это замедлит монополизацию рынка и нивелирует риск появления инфляционной спирали, последствия которой описаны выше. Прогрессивная и привлекательная для участников рынка правовая среда с четкими и сбалансированными правилами развития отрасли поможет эффективно решить стратегические государственные задачи, привлекать дополнительные инвестиции, активно развивать смежные отрасли российской экономики», — резюмировал Лобода.

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