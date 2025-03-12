«Народный фронт» доставил более 200 беспилотников бойцам на передовую

Первая партия из более чем 200 беспилотников, включая 24 устройства с тепловизорами для ночных операций, была передана военнослужащим, защищающим позиции в районе Покровска. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

Отмечается, что акция по сбору «1000 дронов для Покровска» продолжается, чтобы поддержать бойцов, которые ежедневно выполняют сложные задачи и противостоят атакам противника в условиях напряженных боев.

«Вся наша страна принимает участие в сборе средств. Всего ребятам будет передано 1000 таких дронов», — отметил представитель «Народного фронта» в ДНР Дмитрий Патрин.

Как уточнили в организации, каждый беспилотник становится важным инструментом для повышения безопасности личного состава, улучшения точности ударов и усиления обороны. Особое внимание уделяется современным оптоволоконным дронам, которые неуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Эти устройства сохраняют работоспособность даже в условиях сильных помех, выполняя задачи там, где другие модели теряют связь.

«Данные дроны отличаются работой на оптоволокне, то есть на них не воздействуют никакие РЭБ-системы. Благодаря им наши пилоты могут летать там, где обычный беспилотник будет заглушен вражескими средствами», — рассказал военнослужащий покровского направления с позывным «Фауст».

Такие дроны позволяют российским военным эффективнее действовать в сложной обстановке. Они помогают бойцам наносить точечные удары и перехватывать инициативу в сражениях. Отмечается, что сбор продолжается, и так как каждый аппарат становится дополнительной возможностью защитить жизни защитников и укрепить оборону на ключевых направлениях.

«Мы просим всех откликнуться и поддержать сбор. Давайте все вместе поддержим наших парней. Любая помощь бойцам, дроны, которые являются сегодня основным средством доставки боеприпасов на позиции, пригодятся, будут очень полезными для того, чтобы останавливать попытки наступления врага», – подчеркнул руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.