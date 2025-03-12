Проведение курортного сезона на Кубани будет обсуждаться с Роспотребнадзором

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возможность проведения курортного сезона в крае будет обсуждаться с Роспотребнадзором. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны», — заявил глава региона.

Кондратьев добавил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. Причиной ЧП названы плохие погодные условия: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

В свою очередь экологи предупредили, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее в Краснодарском крае произошло землетрясение.