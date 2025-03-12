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Трое пензенцев избили двух курьеров и отобрали у одного из них велосипед

Трое молодых пензенцев избили двух курьеров и отобрали у одного из них велосипед
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В Пензе трое молодых людей избили двух 18-летних курьеров и отобрали у одного из них велосипед. Хулиганов задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По словам потерпевших, инцидент произошел ночью на Ладожской улице. Юноша рассказал, что во время выполнения заказа по доставке еды его и его друга остановили трое неизвестных. Молодые люди спровоцировали конфликт, после чего избили одного из доставщиков, а у второго забрали велосипед. После этого агрессоры направились в шиномонтажную мастерскую. Там прибывшие на место вызова бойцы Росгвардии и нашли хулиганов: ими оказались местные жители 19, 23 и 26 лет. Украденный велосипед был также в шиномонтажной мастерской.

Правоохранители задержали нарушителей и передали их полицейским.

Ранее в Нижнем Новгороде безработный пытался ограбить курьера доставки продуктов.

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