На Урале школьница выпала из окна 14-го этажа

В Екатеринбурге девочка-подросток выпала из окна квартиры на 14-м этаже

В Екатеринбурге девочка школьного возраста, предположительно 12–14 лет выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на очевидицу.

Инцидент произошел 12 марта у дома 118 по улице Амундсена. По словам собеседницы издания, ребенок выпал из окна квартиры на 14-м этаже. По другой информации — 17-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники скорой помощи.

По информации Telegram-канала Zloy_ekb, ребенка растили мать и бабушка.

До этого стало известно, что в Казахстане ребенок выпал из окна 18-го этажа вместе с матерью и выжил.

Ранее в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, готовя брату сюрприз на день рождения.