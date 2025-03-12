Стало известно о пользе сыра для здоровья

Употребление сыра поможет улучшить здоровье костей за счет кальция, что особенно важно для пожилых людей, детей и женщин в период перименопаузы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, в этом продукте содержится высококачественный белок, необходимый для построения и восстановления тканей, а также для выработки энергии и правильного функционирования нервной системы. В некоторых видах сыра есть пробиотики, которые помогут поддержать здоровье кишечника, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет.

К числу самых полезных специалисты отнесли фету, моцареллу, панир, рикотту, пармезан, чеддер и швейцарский сыр.

«Сыр может быть полезным и вкусным дополнением к вашему рациону, если выбирать правильные сорта и употреблять его в умеренных количествах. При выборе сыра обращайте внимание на его состав, содержание жира и соли, а также на индивидуальные особенности вашего организма», — добавили в сообщении.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющим патологии почек, не следует употреблять сыр из-за высокого содержания в нем жира и соли. Он добавил, что людям с избыточным весом также следует ограничить потребление сыра, поскольку продукт достаточно калориен.

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