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Россиянин избивал сына и заставлял его маскировать синяки

В Ленобласти жители поселка спасли подростка от издевательств отца
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Приозерском районе Ленинградской области соседи пожаловались участковому на агрессивного мужчину, который регулярно избивал сына-подростка. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

35-летний житель поселка Новая деревня систематически истязал собственного сына. Мужчина избивал 14-летнего мальчика и заставлял его маскировать синяки. Подросток рассказывал в школе, что сам упал и ударился.

О происходящем в семье стало известно, когда местные жители пожаловались участковому уполномоченному, что часто слышат детские крики из квартиры соседа. Подозреваемого в избиении ребенка удалось задержать, мальчик изъят из и семьи. В отношении отца-тирана возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет колонии.

До этого сообщалось, что в Петербурге попавшая в больницу девушка рассказала о том, как ее истязала мать. На кистях рук у 15-летней школьницы медики заметили ожоги первой и второй степени. По словам самой пострадавшей, в воскресенье мать зажала ее руки в плойке для волос. Девочка находится в специализированном учреждении.

Ранее на Алтае опекун, истязавшая ребенка, отделалась условным сроком.

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