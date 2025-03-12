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В Тыве ребенок получил ожог 40% тела после опрокидывания кастрюли с супом и не выжил

В Кызыле девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом и не выжила
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FotograFFF/Shutterstock

В Тыве ребенок не выжил после того, как на него упала кастрюля. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел в Кызыле. По данным Telegram-канала, двухлетняя девочка со старшей сестрой приехала к бабушке в гости на дачу. В какой-то момент родственница вышла из комнаты, дети тем временем опрокинули кастрюлю с супом.

В результате младшая девочка получила ожоги 40% тела, спасти ее медикам не удалось. О том, получила ли травмы ее сестра, не сообщается, но известно, что ее жизни ничего не угрожает.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего. На данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии мужчина получил ожоги, застряв в горячей батарее почти на сутки. Мужчина не мог высвободиться самостоятельно до того момента, пока к нему не приехал сын и не вызвал спасателей. Специалисты вызволили пострадавшего и посоветовали обратиться к врачам.

Ранее в США окунувшего дочь в кипяток мужчину отправили в тюрьму на 50 лет.

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