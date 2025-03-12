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Во Владивостоке врачи спасли мужчину, застрявшего в форточке

В Приморье врачи месяц боролись за жизнь мужчины, застрявшего в форточке
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FotograFFF/Shutterstock

Житель Владивостока пытался попасть домой через форточку и застрял, спустя несколько часов у мужчины отказали почки, месяц за его жизнь боролись врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Владивостока.

37-летний житель Владивостока после вечеринки пришел домой и попасть в свою квартиру не смог. Мужчина решил пробраться к себе в дом через открытую форточку, но застрял в оконном проеме и заснул. Утром его обнаружили родственники, освободившие его из ловушки. Спустя несколько часов россиянину стало плохо. Семья не смогла разбудить его и вызвала скорую помощь.

«Медики незамедлительно провели реанимационные мероприятия: интубировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели лекарства, которые повышают кровяное давление в чрезвычайных ситуациях, чтобы поддержать организм пострадавшего и довезти его до Владивостокской клинической больницы №4», — сообщили медики станции скорой помощи.

Пострадавшему остановили внутреннее кровотечение, устранили гематому, в сознание он пришел лишь через неделю. От длительного сдавливания у мужчины отказали почки — врачи боролись за его жизнь четыре недели. Домой на амбулаторное наблюдение его выписали в конце февраля.

Ранее в Петербурге 90-летняя пенсионерка застряла в полотенцесушителе и получила ожоги.

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