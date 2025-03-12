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В Москве ожидается повышение температуры воздуха до +14°C

Гидрометцентр РФ: 12 марта в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь
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Алексей Куденко/РИА Новости

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в российской столице 12 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от +12°C до +14°C. К ночи в городе похолодает, в темное время суток столбики термометров будут показывать до +5°C.

«Ветер: юго-западный, западный, 5–10 м/с», — говорится в материале.

При этом атмосферное давление достигнет 738 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в Московской области, в свою очередь, составит от +9°C до +14°C. В ночь на 13 марта соответствующий показатель опустится до +2°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе воздух в столичном регионе может прогреться до +18°C.

Как сказал специалист, в Москве максимальная температура воздуха составит +16°C. Такое значение прогнозируется на 13 марта. В области же столбики термометров будут показывать до +18°C. Но в какой конкретно день это произойдет, синоптик уточнять не стал.

Ранее москвичам спрогнозировали «откат в зиму» во второй половине марта.

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