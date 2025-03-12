Китайцу, который постоянно ковырялся в носу, потребовалась экстренная операция

В Китае мужчина попал в больницу из-за ковыряния в носу, сообщает Oddity Central.

Уроженец города Сяньян в провинции Шэньси всегда любил ковыряться в носу. Но недавно эта одержимость дала о себе знать. Однажды, когда мужчина вновь залез пальцем в ноздрю, у него началось сильное кровотечение, которое никак не удавалось остановить. Жена пыталась помочь мужу, но безуспешно, и в итоге пара отправилась в больницу.

Врачи диагностировали у пациента разрыв лицевой артерии и стали готовить к экстренной операции. Медики отмечают, что частое ковыряние в носу, вероятно, приведет к инфекции, а также может вызвать еще больше проблем, включая механические повреждения слизистой оболочки носа, а иногда — даже кровеносных сосудов.

Ранее американец трижды чихнул и попал в больницу с инсультом.