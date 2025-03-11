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Россиянку отправили на исправительные работы из-за пожара, в котором сгорел ее сын

В Алтайском крае осудили женщину, трехлетний сын которой устроил пожар и не выжил
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РИА «Новости»

Женщину отправили на исправительные работы после того, как ее сын устроил пожар и не выжил. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

В начале ноября прошлого года 33-летняя жительница села Солтон на длительное время оставила без присмотра своего трехлетнего сына, который любил играть со спичками.

Пока мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, мальчик вновь нашел коробок и поджег вещи. В доме произошел пожар, и ребенок, не сумевший вовремя покинуть помещение, получил сильные ожоги, а также отравился углекислым газом. Его не спасли.

Мать потерпевшего уличили в преступной небрежности и отдали под суд. Наказание — 16 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее в Омске двухлетняя девочка воткнула в розетку кипятильник и устроила пожар в квартире.

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