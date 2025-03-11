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Канадский штат вводит пошлину на энергоносители в ответ на тарифы Трампа

Онтарио вводит 25-процентную надбавку на экспорт энергоносителей в США
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Global Look Press

Канадский штат Онтарио вводит 25-процентную надбавку на экспорт энергоносителей в США в ответ на тарифы Трампа. Премьер-министр Дуг Форд заявил, что провинция намерена сохранять свою позицию, пока Америка не отменит пошлины для Канады, пишет The Guardian.

Канадская провинция Онтарио установила 25-процентную надбавку на стоимость экспорта электроэнергии в такие штаты, как Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота, в знак протеста против тарифов, введенных Дональдом Трампом.

«Тарифы от президента Трампа — серьезная проблема для экономики США. Они повышают стоимость жизни для американских семей и компаний», — сказал Форд.

Он уточнил, что пока угроза тарифов будет актуальна, Онтарио не собирается отступать.

«Мы будем играть по своим правилам и использовать все доступные средства, чтобы защитить интересы нашей провинции», — добавил он.

Форд также сообщил, что правительство довело до независимого оператора электроэнергетической системы, что всем производителям, которые экспортируют электроэнергию в США, придется добавлять 25-процентную надбавку, что эквивалентно $10 за мегаватт-час.

До этого президент США поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий, повышение может составить до 50% от действующих тарифов.

Ранее Трамп предложил Канаде стать частью США для решения вопроса о взаимных пошлинах.

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